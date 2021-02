PSG, la proprietà vuole tenere Mbappe fino al Mondiale. Garanzie speciali in caso di rinnovo

Kylian Mbappé è l'uomo del momento. La tripletta segnata contro il Barcellona ha fugato ogni dubbio sulle potenzialità dell'attaccante francese, che si appresta a diventare l'erede di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e a dominare la scena nei prossimi anni. Il PSG sa di avere un autentico tesoro ma deve anche evitare di perderlo tra sedici mesi: il contratto dell'ex Monaco, infatti, scadrà a giugno 2022 e ancora non sembrano esserci i margini per arrivare a un accordo. Mbappé, riporta L'Equipe, potrebbe rinnovare con la garanzia di potersi liberare qualora arrivi l'offerta giusta, oppure potrebbe addirittura fare le valigie in estate. Un'opzione, quest'ultima, molto complicata: il club parigino lo valuta 200 milioni di euro, una cifra impossibile da pagare in un periodo di crisi generale.

Pertanto, il Paris Saint-Germain e la proprietà qatariota sono fiduciosi di poter blindare la loro stella, anche se l'obiettivo principale è quello di non venderlo prima del Mondiale 2022, che si disputerà proprio in Qatar. Nasser Al-Khelaifi può giocarsi due carte importanti: la prima è Neymar, che rinnoverà quasi sicuramente e nutre una grande stima nei confronti di Mbappé; la seconda è un ricco stipendio, visto che quello francese sembra essere uno dei pochi club in grado di spendere e investire. Poi ci sono le ambizioni di una squadra che vuole continuare a essere protagonista in Champions League. Insomma, oggi sembra davvero difficile che possa lasciare la capitale, anche se il Real Madrid osserva con interesse gli sviluppi della vicenda.