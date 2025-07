Ufficiale PSG, primo contratto da professionista per Quentin Ndjantou: ha firmato fino al 2028

La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno e oggi il PSG l'ha resa ufficiale: Quentin Ndjantou Mbitcha ha firmato fino al 2028. Di seguito il comunicato del club francese:

"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professionista di Quentin Ndjantou Mbitcha. Il centrocampista offensivo diciottenne è ora legato al club fino al 30 giugno 2028. Dopo essere arrivato al Paris Saint-Germain nel 2020, il nazionale francese continua la sua crescita nel club della capitale, compiendo un ulteriore passo avanti nella sua carriera. Giocherà con la squadra Under 21. Arrivato al Paris Saint-Germain per la preparazione all'età di 13 anni, dopo aver iniziato con l'RC Arpajonnais, il Paris FC e poi l'US Villejuif, Quentin si è rapidamente affermato come una parte importante della squadra dei Rouge et Bleu. Anno dopo anno, ha dimostrato rigore, dedizione e costanza nel suo lavoro. La sua costante crescita gli ha permesso di scalare le classifiche della squadra parigina, affermandosi infine come giocatore chiave della squadra Under 19, con la quale ha vinto due titoli di campione di Francia consecutivi, nel 2024 e nel 2025.

Parallelamente alla sua carriera a livello di club, Quentin è stato regolarmente convocato in nazionale maggiore (U16, U17, U18). Attualmente vanta quasi venti presenze e ha disputato diverse partite internazionali, confermando la sua costanza ai massimi livelli. Parallelamente ai successi sportivi, ha conseguito anche la laurea triennale, a conferma del suo impegno nel duplice progetto del Club, sia accademico che sportivo. Il Paris Saint-Germain gli augura ogni successo per il resto della sua carriera e continuerà a sostenerlo nelle prossime fasi del suo sviluppo".