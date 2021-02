PSV, Gotze: "La stagione non è finita. Solo al termine potremo tirare le somme"

Il PSV è chiamato a ribaltare il 4-2 subito all'andata dei sedicesimi di Europa League contro l'Olympiacos. Mario Gotze, giocatore più famoso del club olandese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i greci: "Dobbiamo credere che siamo sempre in grando di segnare 2-3 gol anche se dovessero mancare solo 10 minuti. Ogni dettaglio può essere decisivo, senza scordarsi che non abbiamo praticamente perso punti in casa da inizio stagione. Le critiche? Siamo secondi in classifica e domani possiamo ancora qualificarci. Se guardo alle sfide che abbiamo affrontato, penso che sia fantastico. Non possiamo giocare al massimo ogni momento, io sono convinto che la stagione sia tutt'altro che finita. Quando lo sarà, potremo trarre le nostre conclusioni".