Ufficiale Rennes, innesto a centrocampo: dal Leeds arriva Kamara. La nota del club inglese

Cambio di casacca per Glen Kamara. Il centrocampista 28enne lascia il Leeds e l'Inghilterra e approda in Ligue 1. Il calciatore vestirà infatti la casacca del Rennes dalla prossima stagione. A darne l'annuncio è il sito ufficiale dei bianchi d'oltremanica con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota completa: "Il Leeds United può confermare che Glen Kamara si è unito allo Stade Rennais - si legge sul portale della società - con un contratto a tempo indeterminato, per una cifra non rivelata.

Il 28enne centrocampista si è trasferito ai Whites la scorsa estate dai Rangers ed è stato un titolare della squadra, collezionando 42 presenze in tutte le competizioni nel cuore del centrocampo. Nazionale finlandese, Kamara ha giocato regolarmente per la sua nazione per tutta la stagione 2023/24, collezionando altre sette presenze, per portare il suo totale a 59.

Ora andrà all'estero per la fase successiva della sua carriera - conclude il comunicato del club - unendosi al Rennes che ha terminato la Ligue 1 al 10° posto la scorsa stagione. Tutti nel club desiderano ringraziare Glen per i suoi sforzi sia dentro che fuori dal campo mentre rappresentava il Leeds United e gli auguriamo ogni bene per il futuro".