Qual. Mondiali 2022, gruppo B: vince la Svezia, 67' senza gol per Ibrahimovic

Vittoria agevole per la Svezia sul campo del Kosovo, rimasto in dieci uomini in pieno recupero per l'espulsione occorsa a Berisha. Sessantasette minuti in campo per Zlatan Ibrahimovic, che ha lasciato il posto a Marcus Berg dopo aver nuovamente rimandato il ritorno al gol con la sua Nazionale. I ragazzi di Andersson volano così in testa al gruppo B, a più due sulla Spagna, che oggi ha battuto la Georgia.

I risultati delle 20.45

Kosovo-Svezia 0-3

La classifica aggiornata del gruppo B

Svezia 6

Spagna 4

Grecia* 1

Georgia 0

Kosovo* 0

*una partita in meno