Qualificazioni Coppa d'Africa: Osimhen gol. Koulibaly e un pari clamoroso contro Eswatini

vedi letture

Giornata di gare decisive per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Dopo le sfide di questo pomeriggio, che hanno visto la Costa d'Avorio di Kessie battere 3-1 l'Etipioa, la Mauritania vincere in Repubblica Centrafricana e il Niger fare 0-0 in Madagascar, si sono giocate tre sfide nel pomeriggio.

Osimhen gol In rete anche il napoletano Osimhen nel 3-0 della Nigeria in casa contro il Lesotho. Stesso risultato per la Guinea-Bissau contro il Congo che vale il sorpasso e la qualificazione. Clamoroso 1-1 del Senegal di Koulibaly, in campo 90' contro Eswatini, ma coi senegalesi già certi del primo posto.