Quanto guadagna Icardi: un affare che ha fatto felice Inter, PSG e lo stesso giocatore

Il passaggio dall'Inter al Paris Saint-Germain è stato uno dei più discussi delle ultime finestre di mercato, ma alla fine il trasferimento di Mauro Icardi nel 2019 ha fatto felici tutti: i nerazzurri, considerati i rapporti insanabili con l'ambiente, il Paris Saint-Germain che aveva bisogno di una punta pronta a raccogliere il testimone di Cavani e lo stesso giocatore, che si è ritrovato a far parte di una squadra arrivata alla finale di Champions League e che ci riproverà in questa stagione. Ma per l'argentino una soddisfazione anche a livello economico: si passa dai 4.5 milioni netti di ingaggio che percepiva all'Inter agli attuali 7.4, come svelato oggi da L'Equipe. Cifra monstre ma nemmeno tra le cinque più alte della squadra e quindi ritenuta abbordabile anche per la proprietà qatariota. I 20 gol dell'anno scorso hanno convinto il club a spendere 50 milioni per riscattarlo, con accordo fino al 2024. Gli infortuni in questa stagione lo stanno particolarmente condizionando e dalle retrovie si sta guadagnando spazio Moise Kean. Ora si entra nella fase calda della stagione: e Icardi ha l'occasione di legittimare la sua titolarità e l'importante cifra investita per lui.