Quarantena dopo le trasferte in UK, il 3 aprile c'è il Lipsia: scontro Bayern-Nazionali

vedi letture

Il Bayern Monaco potrebbe "negare" due delle sue stelle alle rispettive Nazionali per i prossimi impegni. L'Austria di David Alaba affronterà la Scozia a Glasgow il 25 marzo, mentre la Polonia di Robert Lewandowski si recherà in Inghilterra, a Wembley, il 31 marzo. Se i due giocheranno nel Regno Unito, dovranno essere messi in quarantena al loro ritorno in Baviera a causa delle restrizioni imposte dal governo tedesco per la pandemia. E ciò impedirebbe loro di partecipare allo scontro contro il Lipsia, previsto per il 3 aprile.