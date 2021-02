Rakitic ritrova il Barça: "Se segno non esulto. Messi? Nessuno si lamenta dei contratti in NBA"

Ivan Rakitic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di As. Il centrocampista croato ha parlato del momento del suo Siviglia, alla vigilia della sfida di semifinale di Copa del Rey contro il Barcellona: "È il periodo migliore della stagione per noi. Nelle ultime partite e settimane stiamo crescendo. Per me sarà un incontro speciale, ho trascorso sei anni a Barcellona".

C'è una chiave per superare il turno?

"La chiave è non perdere la speranza di riuscirci. Sappiamo che dovremo giocare due partite perfette. Speriamo di poter regalare ai tifosi una finale di Coppa nella nostra città".

Elezioni, cambio di allenatore, caos Messi. Come giudichi la situazione nella tua ex squadra?

"La vivo come tutti, da lontano. Auguro il meglio al Barcellona e spero che la tranquillità ritorni il prima possibile, è necessaria. Ma tutto dipende dai risultati della squadra e ora sta andando bene. Si è visto che il Barça ha più ritmo, ci aspetta una partita difficile".

E Messi? Andrà via o rimarrà?

"Ha detto che deciderà alla fine della stagione. Bisogna lasciarlo in pace e fargli fare quello che vuole il suo cuore. Per quelli di noi che amano il calcio, è importante che Leo trasmetta gioia sul campo. Messi è tornato a sorridere e il Barça è rinato".

Come ha vissuto la fuga di notizie sul contratto dell'argentino?

"Mi piace l'NBA e sappiamo quanto guadagnino i giocatori lì, quindi non so perché ci siano state polemiche. Sappiamo tutti cosa ha fatto Leo, è oltraggioso. Quando ho viaggiato con lui in tournée, tutti chiedono di lui. Lui, Cristiano e Neymar muovono così tanto che i contratti sono assolutamente meritati"

Hai anche condiviso uno spogliatoio con Griezmann e Dembelé.

"Sono davvero contento che si stiano distinguendo. Antoine è uno dei miei preferiti, perché è un ragazzo molto aperto, che ti tratta in modo incredibile, ed è anche un gran lavoratore. Dembelé è uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. È stato sfortunato. Sono andato molto d'accordo con Ousmane e merita un po' di tranquillità, ha tutta la carriera davanti".

Ne consegue che non festeggerebbe un gol contro il Barça.

"No. Lì ho vissuto tanti bei momenti. Mia figlia è nata a Barcellona, ​​ho molti amici in città e i tifosi mi hanno sempre mostrato affetto. Mi hanno persino dato un premio per come mi sono comportato".

Torniamo al Siviglia. Cosa pensi dell'arrivo di Papu Gómez?

Mi congratulo con il club per aver ingaggiato Papu. Tutti i sivigliani sono molto felici di averlo qui. Mi piace giocare con lui".

L'infortunio di Ocampos?

"Abbiamo bisogno di tutti, anche di Lucas, che gioca in ogni partita in modo incredibile. Ho parlato con lui e l'ho incoraggiato. Ora deve pensare a recuperare"