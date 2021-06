Ramos dice addio al Real, Perez: "Il mio primo acquisto spagnolo, sarai sempre una leggenda"

vedi letture

Intervenuto durante l'atto ufficiale organizzato dal Real Madrid per salutare capitan Sergio Ramos, il presidente merengue Florentino Perez ha ringraziato così il centrale 35enne in uscita a parametro zero dopo 16 anni tra le fila dei blancos: "Questo evento è pieno di sentimenti e di emozioni, per tutti i tifosi del Real così come per me. Oggi non è un giorno facile, con Sergio abbiamo vissuto tanti anni. Non scorderò mai l'8 settembre del 2005, in cui Ramos fu presentato come nuovo calciatore del Madrid. Fu il mio primo acquisto spagnolo, al termine di una trattativa per niente facile. Sapevamo già che Sergio qui avrebbe fatto la storia, sono enormemente orgoglioso per tutto quello che ha conquistato con questa maglia. Sergio Ramos, sei una leggenda del Real Madrid. Ti sei meritato il rispetto e l'ammirazione di tutti coloro che amano il calcio. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per aver difeso in campo il Real dando l'anima in ogni partita. Ovunque tu vada, sarai sempre l'uomo de La Décima".

Ancora Florentino Perez sui successi di Ramos col Real Madrid: "Hai vinto 22 titoli e, insieme a Marcelo, sei il madridista con più trofei vinti nella nostra storia, superato solamente da Gento. Sarai sempre uno dei nostri grandi capitani e ti ringraziamo tutti per aver reso il Real Madrid ancora più ammirato in tutto il mondo. Sei stato una persona veramente speciale per me. Desidero che tu sia felice e che tu sappia che questa sarà sempre casa tua. Sarai uno dei grandi ambasciatori del Real".