Ufficiale Rani Khedira resta all'Union. Prolungato il contratto del fratello dell'ex juventino

Rani Khedira continuerà a vestire la maglia dell'Union Berlino. Come annunciato giovedì dal club della capitale, il contratto in scadenza del centrocampista 31enne è stato prolungato, anche se non è stata specificata la nuova durata.

"Ripensando al mio periodo all'Union finora, vedo i momenti migliori della mia carriera e, da un lato, sono molto orgoglioso. Dall'altro, sento che questo percorso è tutt'altro che finito", ha dichiarato Khedira ai canali ufficiali. "Voglio avere ancora la pelle d'oca all'uscita dal tunnel degli spogliatoi e all'arrivo allo stadio, insieme a questa squadra straordinaria."

Il vice-capitano è arrivato dall'FC Augsburg nel 2021 e da allora è stato fondamentale, portando l'Union prima alla qualificazione per l'Europa League e poi addirittura alla Champions League, grazie al gol della vittoria segnato proprio da Khedira nela decisiva vittoria casalinga per 1-0 contro il Werder Brema. Nella difficile stagione 2023/24, a causa di un infortunio, non ha potuto dare pienamente il suo contributo, ma in quella attuale ha dimostrato nuovamente il suo valore in campo.

Khedira ha giocato 31 delle 33 partite disputate finora in questa stagione, segnando anche un gol, ed è stato titolare 30 volte. L'Union chiuderà la Bundesliga al 13° posto, indipendentemente dal risultato dell'ultima giornata.