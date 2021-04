Raul Jimenez si allena ma manca il via libera dai medici: stagione finita per il messicano?

Raul Jimenez è ancora ai box e la sua stagione è praticamente terminata. L'attaccante messicano non gioca dal 29 novembre 2020, quando rimediò un colpo violentissimo alla testa in uno scontro aereo con David Luiz durante un Arsenal-Wolverhampton. La diagnosi fu davvero tremenda: frattura del cranio e intervento chirurgico d'urgenza. Oggi Jimenez sta meglio e da un mese è tornato ad allenarsi con le dovute protezioni e precauzioni. Secondo il Daily Mail, l'ex Benfica, deve ancora sottoporsi a ulteriori accertamenti ed esami per ricevere il via libera medico e i Lupi sembrano rassegnati all''idea di vederlo in campo solo nella prossima stagione.