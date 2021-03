Real Madrid-Liverpool, probabile campo neutro in altro paese a causa delle restrizioni anti-Covid

La sfida di andata dei quarti di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, in programma il 6-7 aprile, potrebbe non disputarsi nella capitale spagnola. Il motivo è da ricondurre alle restrizioni a causa del Covid-19. Ad oggi infatti in Spagna non è consentito l'accesso a cittadini provenienti dal Regno Unito, fatto che impedirebbe ai Reds di sbarcare a Madrid. Le attuali restrizioni, spiega As, saranno valide fino al 30 marzo ma è estremamente probabile che il governo decida di prolungarle ulteriormente. Per questo, con buona probabilità, il Real Madrid dovrà trovare un campo neutro in un altro paese per disputare la gara di andata.

Non ci saranno problemi, invece, per il viaggio ad Anfield per la gara di ritorno: dopo il match, Zidane e i giocatori potranno far rientro in Spagna senza problemi di sorta.