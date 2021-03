Real Madrid, Zidane dopo la rimonta in Liga: "Risultato giusto, ora pensiamo all'Atalanta"

Il Real Madrid rischia grosso andando sotto con l'Elche ma nel finale riesce a ribaltare la partita con una doppietta diBenzema, scavalcando provvisoriamente il Barcellona al secondo posto. Zinedine Zidane analizza così la partita: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e alla fine il risultato è giusto. L’Elche è una squadra molto forte fisicamente che concede poco. Sappiamo che non possiamo sbagliare molto e dobbiamo continuare così. Mancano dodici giornate, mi piace il carattere della squadra ma vorrei anche che i risultati arrivassero prima. Siamo in corsa in ​​entrambe le competizioni e continueremo a lottare duramente. La rimonta di oggi è molto positiva per la Liga ma anche per preparare al meglio la partita di martedì prossimo con l'Atalanta".