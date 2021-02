Real Madrid, Zidane ne convoca 21 per la Real Sociedad: quattro recuperi importanti

Zinédine Zidane ha diramato la lista dei convocati per la sfida che domani sera vedrà impegnato il Real Madrid contro la Real Sociedad. Recuperi importanti (anche in ottica Champions League) per il tecnico delle Merengues, che ha potuto includere nell'elenco Marcelo, Valverde, Odriozola e Rodrygo, tutti ristabilitisi dai rispettivi infortuni. In calce la lista completa dei ventuno giocatori chiamati dall'allenatore francese.