Real Madrid, Zidane: "Non mi sento in discussione. Futuro? Non vedo oltre la partita di domani"

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Getafe e in merito al suo futuro ha risposto: "Non vedo oltre la partita di domani. Questo è ciò che mi interessa e che dobbiamo avere in testa". È stato messo in discussione dal club? "No. Siamo sulla stessa barca qui. Mi sento supportato da tutti. Dobbiamo tornare a fare le cose bene, come fino a tre settimane. Dobbiamo accettare il fatto che possano arrivare i momenti di difficoltà e cercare di affrontarli. Quello che vogliamo fare è cambiare la situazione. Abbiamo una grande squadra, giocatori importanti che qui hanno vinto tanto. Niente ci impedirà di continuare a lavorare sodo".