Real Madrid, Zidane su Marcelo: "Non abbiamo voluto rischiarlo per qualche problema fisico"

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha commentato il successo per 4-1 sul Granada nell'incontro che ha chiuso il 36° turno de LaLiga. Il tecnico francese ha fatto chiarezza su Marcelo, escluso a sorpresa dai convocati nonostante si fosse allenato regolarmente col gruppo: "Marcelo ha avuto qualche problema fisico e non volevamo rischiare. Il nostro approccio alla partita è stato quello giusto e abbiamo meritato la vittoria. Non parlo dei gol fatti, abbiamo mostrato anche un'ottima fase difensiva. Siamo stati molto bravi". Quando mancano due giornate alla fine del campionato, il Real è ancora in corsa per il titolo, secondo in classifica a due punti dall'Atlético.