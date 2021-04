Real, Nacho incontentabile: "Volevamo attaccare di più, ma ci sta questo approccio"

Insieme a Militao ha resistito brillantemente agli assalti del Liverpool, non facendo rimpiangere le assenze di Sergio Ramos e Varane. Nacho ha parlato al termine della sfida contro il Liverpool: "Sapevamo di avere un vantaggio, ma loro ci hanno costretti a difendere e hanno avuto delle occasioni. Siamo stati bravi, forse non abbastanza perché ci sarebbe piaciuto andare in avanti. Quando devi proteggere un 3-1 , però, questo tipo di approccio è normale. Dicevano che non eravamo favoriti contro il Liverpool, ora incontreremo un'altra squadra forte in semifinale, ma siamo fiduciosi e vogliamo arrivare a un'altra finale. Io cerco di dare il massimo: sto vivendo la mia migliore stagione in assoluto".