Ufficiale Real Oviedo, Moyano scende in Segunda Dvision: definita la cessione al Saragozza

Il Real Oviedo, che si appresta ad affrontare una stagione in Liga, ha annunciato oggi un movimento in uscita. Si tratta della cessione al Real Saragozza di Sebas Moyano, ala destra classe '97. Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato dal sito de Los Blanquillos: "Il Real Zaragoza e Sebas Moyano hanno raggiunto un accordo di massima, in attesa delle visite mediche, per il suo ritorno ai Blanquillos fino al 30 giugno 2027. Il calciatore andaluso si unisce al club del Saragozza dopo aver rescisso il suo contratto con il Real Oviedo.

Nato a Villanueva del Duque (Cordoba) il 23 marzo 1997, Sebastián Moyano Jiménez arriva al Saragozza dopo una stagione straordinaria con il club di Oviedo, con cui ha ottenuto la promozione in Prima Divisione. Durante la stagione, l'ala ha giocato 37 partite ufficiali, totalizzando 1.446 minuti e fornendo un totale di 5 assist. Il suo miglior anno nel calcio professionistico è arrivato nella stagione 2023/24, sempre con il Real Oviedo, con un totale di 9 gol e 5 assist , affermandosi come uno dei giocatori offensivi più decisivi della squadra.

Sebas Moyano ha iniziato la sua carriera al Córdoba CF e ha giocato per club come Valencia Mestalla, CD Lugo e CD Ebro, quest'ultimo in prestito. È un giocatore con un talento per l'attacco sulle fasce, un talento per i collegamenti e versatilità nella seconda linea . Queste qualità aggiungeranno profondità e competitività all'attacco del Saragozza. Dal Real Zaragoza diamo il benvenuto a Sebas Moyano e gli auguriamo tanto successo in questa nuova fase da Blanquillo".