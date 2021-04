Red Devils ma fino a un certo punto: Solskjaer fa sistemare un Old Trafford...troppo rosso

Il motivo per cui il Manchester United gioca peggio in casa? Per alcuni giocatori la risposta è banale: i sediolini vuoti e rossi dell'Old Trafford. "Ora vedrete dei cambiamenti in tal senso - ha dichiarato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer a tal proposito nel corso della conferenza stampa in vista della sfida in Europa League contro il Granada - Gli striscioni intorno al campo non saranno più rossi dopo che alcuni giocatori si lamentavano del fatto che, dovendo prendere una decisione di gioco in una frazione di secondo, la maglia rossa su sfondo rosso dava noia alla giocata. Abbiamo cercato di risolvere anche con gli striscioni della campagna contro il razzismo e ora dovrebbe essere tutto a posto".