Rennes, il presidente spera in un rinnovo di Camavinga: "Ci speriamo nonostante le big su di lui"

Nicolas Holveck, presidente del Rennes, ha parlato a Ouest-France del futuro del talento Eduardo Camavinga, non escludendo una permanenza anche il prossimo anno e magari un rinnovo: "Non abbiamo rinunciato a sperarci, nonostante l'interesse dei grandi club. Eduardo è concentrato sul finale di stagione, e quando dice che non ha preso la sua decisione e la prenderà con la sua famiglia, deve essere così. Lo conosciamo, è tutt'altro che un bugiardo". Sul giocatore c'è da tempo l'interesse del Real Madrid ma anche di altri club prestigiosi come Liverpool e Bayern.