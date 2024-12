Ufficiale Ricordate El Principito Sosa? L'ex Napoli e Milan ha rinnovato con l'Estudiantes a 39 anni

Jose Ernesto Sosa giocherà fino a 40 anni. El Principito, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli e Milan senza grande fortuna, ha deciso di continuare la sua storia con l'Estudiantes, club in cui è cresciuto e che aveva lasciato nel 2007 per approdare in Europa, al Bayern Monaco, e dove è tornato nel 2022 dopo un lungo peregrinare tra Spagna, Ucraina, Turchia, Italia e Germania.

Classe 1985, in questa stagione ha disputato la bellezza di 44 partite, realizzando anche 3 reti e 5 assist.