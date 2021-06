Ricordate van Ginkel? Meteora al Milan, lascia il Chelsea a fine contratto dopo sole 4 presenze

Appena quattro presenze con il Chelsea, nonostante sia stato acquistato nel 2013 dal Vitesse. Marko van Ginkel non ha mai reso in Blue, tant'è che il club di Roman Abramovich l'ha mandato in prestito per ben quattro volte: Milan, Stoke City, in due occasioni al PSV. Ma non è mai esploso. Il prossimo 30 giugno il suo contratto scadrà e, come raccontato dal Daily Mail, il centrocampista classe '92 non rinnoverà.