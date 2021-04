Riqui Puig poco utilizzato da Koeman, il Barça valuta il prestito: sirene anche dalla Serie A

Riqui Puig è uno dei migliori talenti espressi dalla Masia negli ultimi anni. A quasi 22 anni, però, il centrocampista non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Ronald Koeman, che non gli ha concesso molte possibilità per mettersi in mostra. E i catalani, insieme al giocatore, starebbero valutando soluzioni per valorizzarlo: secondo Sport, molti club spagnoli lo avrebbero chiesto in prestito, ma anche alcune squadre di Serie A, Bundesliga, Premier League e Primeira Liga.