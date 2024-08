Ufficiale Ritardi nei pagamenti, Michut risolve con l'Adana Demirspor: brutta notizia per il PSG

Edouard Michut si era trasferito dal Paris Saint-Germain all'Adana Demirspor un anno fa, prima in prestito e poi a titolo definitivo e gratuito nel corso di quest'estate. Il centrocampista classe 2003 era considerato un gran talento quando giocava nelle giovanili del PSG, ma né al Sunderland né in Turchia è riuscito ad esplodere definitivamente. E' comunque ancora giovane, a 21 anni può ancora dimostrare le sue qualità. Ma non lo farà più nella Super Lig turca.

E' ufficiale infatti la separazione dall'Adana Demirspor. Michut ha risolto il suo contratto. Il motivo? Ritardo nei pagamenti, stando a quanto riferito da RMC Sport. Una brutta notizia anche per il Paris Saint-Germain - sottolinea l'emittente - che così perde il 25% sull'eventuale rivendita che si era tenuto al momento del trasferimento gratuito all'Adana.

Michut può essere un'interessante occasione di mercato. Libero da ogni contratto. il giocatore a 21 anni può far comodo a parecchie squadre. E, sempre secondo RMC Sport, alcuni club italiani avrebbero già chiesto informazioni. Vedremo dove proseguirà la carriera del giovane Michut.