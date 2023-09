ufficiale Adana Demirspor, non solo Balotelli. Anche Michut agli ordini di Kluivert

vedi letture

Poche ore dopo l'annuncio di Mario Balotelli, l'Adana Demirspor annuncia un altro acquisto in questo ultimo giorno di mercato per i club turchi: dal Paris Saint-Germain è arrivato il centrocampista Edouard Michut. Trasferimento in prestito con opzione d'acquisto.

20 anni, il francese era tornato alla base dopo un anno in Inghilterra, dove ha raccolto 24 presenze in Championship con il Sunderland. Sarà pertanto agli ordini di Patrick Kluivert, che del PSG è stato in passato direttore sportivo.