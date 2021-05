Robben sogna l'Europeo. Sneijder: "È un esempio, farebbe scalpore ma è difficile"

Arjen Robben può davvero tornare in Nazionale? Il sogno del fuoriclasse del Groningen si scontra con un fisico probabilmente non più in grado di sostenere i ritmi di una competizione così importante, ma la sua candidatura è stata accolta con entusiasmo da un tifoso speciale come Wesley Sneijder, che ha dichiarato: "Farebbe scalpore se tornasse in Nazionale. È un esempio per molti, ma credo sia abbastanza difficile".