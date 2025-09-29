Ufficiale Roma, un'eurorivale cambia allenatore. Koubek lascia il Plzen: "Notti europee memorabili"

Si è conclusa oggi, di comune accordo, l’avventura di Miroslav Koubek sulla panchina del Viktoria Plzeň. "Dopo la sconfitta contro lo Zilina, che è stata una grande delusione per tutti noi e per i tifosi, abbiamo avuto un lungo confronto con l’allenatore. Abbiamo convenuto che la squadra avesse bisogno subito di un nuovo impulso e deciso di interrompere la collaborazione", ha spiegato Adolf Šádek, amministratore delegato e presidente del club.

Šádek ha aggiunto: "I risultati non sono stati soddisfacenti, soprattutto in campionato, dove abbiamo perso troppi punti in dieci giornate. Anche il gioco, nelle ultime partite, non è stato all’altezza. Per questo era necessario intervenire". Insieme all’allenatore lascia anche il vice Jan Trousil; la guida tecnica della prima squadra passa temporaneamente a Marek Bakoš, affiancato da Zdeněk Bečka.

Il nuovo staff dovrà affrontare subito due sfide cruciali: giovedì il Viktoria affronterà il Malmö in Europa League, mentre domenica sarà la volta dell’Hradec Králové in campionato. "Questi due impegni sono ora la nostra priorità assoluta: vogliamo vincere entrambe le partite", ha dichiarato Šádek.

Koubek, tornato al Viktoria nell’estate 2023 per la sua terza esperienza al club, ha regalato due stagioni memorabili: uno storico quarto di finale in Conference League e gli ottavi di Europa League l’anno successivo, oltre a un secondo e un terzo posto in campionato e una finale di coppa nazionale. Nel 2024 è stato premiato come Allenatore dell’Anno. "Abbiamo vissuto momenti straordinari, soprattutto nelle notti europee contro club come Manchester United, Fiorentina o Lazio. Ringrazio i tifosi per il sostegno, resteremo amici", ha commentato Koubek nel suo saluto.