Ryan Mason nuovo allenatore degli Spurs: a 30 anni una nuova sfida, dopo il ritiro prematuro

Dopo il clamoroso esonero di José Mourinho (non tanto per i modi quanto per la scelta del momento, a sei giorni dalla finale di EFL Cup contro il Manchester City del rivale Guardiola), il Tottenham ha deciso di affidarsi a Ryan Mason, tecnico dell'Under-23 degli Spurs cresciuto calcisticamente proprio nel club londinese, con cui ha giocato 53 partite tra il 2014 e il 2016 dopo diversi anni in prestito in giro per il Regno Unito.

Mason è nato il 13 giugno 1991, quindi deve ancora compiere 30 anni. La carriera da calciatore si è interrotta prematuramente a causa di un grave infortunio che subì il 22 gennaio 2017: durante la partita di Premier contro il Chelsea (vestiva la maglia dell'Hull City), si scontrò con Cahill e riportò un trauma cranico che richiese un intervento chirurgico immediato, in quanto le sue condizioni erano davvero gravissime. Tredici mesi più tardi, il 13 febbraio 2018, ha annunciato il suo ritiro. Da allora è entrato nello staff tecnico del Tottenham, che oggi gli concede una grandissima occasione: sarà lui l'erede dello Special One, l'allenatore più giovane dei maggiori campionati europei, e domenica potrà già conquistare il suo primo trofeo.