Sabato arriva il Clasico, buone notizie per Zidane: Carvajal si allena in gruppo

vedi letture

La vittoria ottenuta ieri contro il Liverpool avvicina il Real Madrid alle semifinali di Champions League, ma per la squadra di Zidane non c'è tempo di esultare perché il weekend riserverà l'atteso Clasico contro il Barcellona. Per la sfida di sabato, Zizou potrebbe ritrovare Dani Carvajal: il terzino spagnolo, fuori da metà febbraio per un infortunio muscolare, ha svolto la seduta odierna in gruppo.