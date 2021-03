Sabato in scena il Klassiker, Bayern-Dortmund. Kimmich: "Partita sempre speciale"

Sabato (ore 18.30) andrà in scena il Klassiker fra Bayern e Borussia Dortmund. Joshua Kimmich ha parlato della sfida, tornando all'infortunio rimediato all'andata che lo ha tenuto fermo oltre un mese: "Nell'ultimo confronto contro di loro mi sono infortunato. Ma ora sto bene, molto bene. Mi sono focalizzato subito sul mio ritorno ma l'importante non era tornare il più velocemente possibile, ma essere forte come prima". Sull'importanza della partita: "Le partite contro il Dortmund sono sempre speciali. Da quando sono qui, sono sempre stati i nostri più accaniti rivali. Di solito le partite erano molto serrate, soprattutto a Dortmund. Sappiamo quanta qualità ha BVB ed è per questo che è una partita speciale, penso anche per i tifosi".