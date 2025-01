Ufficiale Santamaria resta in Ligue 1, ma cambia squadra: va in prestito dal Rennes al Nizza

vedi letture

Baptiste Santamaria resta in Ligue 1, ma cambia squadra. Il centrocampista francese di 29 anni si trasferisce in prestito con diritto di riscatto in Costa Azzurra. "Sono molto felice di unirmi all'OGC Nice”, ha dichiarato il giocatore, che ha giocato 236 partite in massima serie francese tra Angers SCO (149) e Rennes (127), dove si è trasferito nel 2021 dopo un'esperienza al Friburgo in Bundesliga (33 partite nel 2020-21).

Santamaria ha poi proseguito così: "Le gambe mi formicolano. Mi sento pronto, operativo e in forma. Non vedo l'ora di giocare. I dirigenti del Nizza e Franck Haise mi hanno convinto e abbiamo trovato subito un accordo. So che il club è molto ambizioso. Hanno iniziato bene la stagione e hanno grandi sfide da affrontare. Sono orgoglioso di far parte di questa avventura”.

Florian Maurice, direttore sportivo del Nizza, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il buon esito della trattativa: "Non ho esitato un secondo prima di iniziare le discussioni con Baptiste. Fin dall'inizio, il presidente, l'amministratore delegato, l'allenatore e io eravamo tutti d'accordo. La finestra di trasferimento invernale serve per apportare modifiche. Nella prima parte della stagione abbiamo avuto molti infortuni a centrocampo e avevamo bisogno di rinforzare quella zona. Baptiste ha esperienza, velocità di lavoro e qualità. È un giocatore di alto livello che ha bisogno di una nuova sfida e, soprattutto, è in ottime condizioni fisiche", le sue parole al sito ufficiale del club.