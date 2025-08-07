Ufficiale Santamaria riparte da LaLiga: il centrocampista firma a zero con il Valencia

Baptiste Santamaria è pronto a iniziare una nuova avventura in carriera. Dopo aver calcato i campi di Ligue 1 con le maglie di Angers, Rennes e Nizza, e un’esperienza in Bundesliga con il Friburgo, il centrocampista francese approda per la prima volta nella Liga, firmando con il Valencia.

Il giocatore classe 1995 si unisce al club spagnolo a parametro zero dopo la fine del suo ciclo al Rennes. Sebbene il trasferimento non preveda un costo fisso per la società iberica, i bretoni hanno mantenuto il diritto a una serie di bonus legati al rendimento di Santamaria, che potrebbero fruttare fino a 2 milioni di euro complessivi.

Con i suoi 30 anni e un bagaglio di esperienza consolidato, il centrocampista è stato accolto con entusiasmo dallo staff tecnico del Valencia, che lo considera una pedina utile per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il debutto ufficiale non è lontano: Santamaria potrebbe già scendere in campo da titolare sabato prossimo nell’amichevole contro il Torino.