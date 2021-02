Sei gol subiti nelle ultime 4 partite, come nelle precedenti 16: Simeone chiede attenzione in difesa

L'Atletico Madrid è il dominatore indiscusso del campionato spagnolo, ma Diego Simeone vuole mantenere alta la tensione e cercherà di correggere alcuni difetti riscontrati nelle ultime partite. In particolare, è la fase difensiva a destare qualche preoccupazione, anche se è paradossale perché Jan Oblak è il portiere meno battuto de LaLiga, con 12 gol subiti contro i 16 del Siviglia. I problemi sono relativi alle ultime quattro uscite, dove i colchoneros si sono fatti bucare per ben sei volte: Eibar, Valencia, Cádice (due reti) e Celta (due reti). Un dato che deve far riflettere soprattutto in vista della ripresa della Champions League.