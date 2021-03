Serata no di Freuler ma la Svizzera vince comunque: "Non devo sbagliare certi passaggi"

Il centrocampista della Svizzera, Remo Freuler, ha commentato il successo degli elvetici in Bulgaria: 3-1 il finale, partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022 e inserita nel Girone C, lo stesso dell'Italia. L'atalantino ha commesso una leggerezza nell'occasione del gol bulgaro e parla così ai microfoni di RSI: "Secondo me il primo tempo abbiamo fatto molto bene, giocando in velocità a uno-due tocchi. Abbiamo segnato subito e la partita si è messa bene. Io non devo sbagliare certi passaggi, ma menomale che è successo stavolta e abbiamo portato a casa i tre punti". Prossimo impegno per i rossocrociati domenica contro la Lettonia a San Gallo. Le partite contro l'Italia sono in programma il 5 settembre in terra elvetica e il ritorno il 12 novembre.