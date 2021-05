Sergio Ramos al PSG? Pochettino: "Qualsiasi cosa dica potrebbe essere male interpretata"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa di Francia contro il Montpellier. Su Sergio Ramos, accostato proprio ai parigini: "Non risponderò perché tutto può essere preso fuori contesto e interpretato male. Può avere un effetto sul mio club. È un giocatore di un altro club. Quello che posso dire è che come ogni squadra vogliamo migliorarci in tutte le posizioni. Siamo concentrati sul finale della stagione e sulla semifinale della Coppa di Francia".