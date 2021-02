Sergio Ramos e il PSG: l'operazione al menisco complica il trasferimento dello spagnolo?

Potrebbe interrompersi la prossima estate il rapporto che lega ormai da quindici anni Sergio Ramos e il Real Madrid. Lo spagnolo, in scadenza di contratto con le Merengues, è tentato dall'offerta recapitatagli dal PSG. L'operazione al menisco cui si è sottoposto nelle scorse ore, però, potrebbe sparigliare un po' le carte in tavola: secondo AS, infatti, questo stop potrebbe in qualche modo ostacolare il suo desiderio di trasferirsi a Parigi, soprattutto alla luce delle ingenti pretese economiche poste come condizione per un suo cambio di maglia.