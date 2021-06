Sergio Ramos si avvicina alla Premier League: derby di Manchester per lo spagnolo

Derby di Manchester per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, sempre più lontano da Madrid, potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League: il club guidato da Pep Guardiola avrebbe offerto al centrale andaluso due anni di contratto, ma lo United non vuole assolutamente mollare la presa. Non è escluso un ritorno al Siviglia, ma l'obiettivo è quello di restare protagonista in un top club europeo anche in chiave nazionale. A riportarlo è ESPN.