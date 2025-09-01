Ufficiale Benfica, colpo in attacco: dal Siviglia arriva Lukebakio, cifre e dettagli dell'operazione

Nuova avventura in carriera per Dodi Lukebakio. Dopo due stagioni con la maglia del Siviglia, l’attaccante belga lascia la Liga per trasferirsi in Portogallo: il Benfica ha ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo per 20 milioni di euro, cifra che potrà salire fino a 24 milioni grazie a bonus legati a determinati obiettivi sportivi.

Il comunicato del club di Lisbona ha chiarito i termini dell’operazione, sottolineando come siano stati acquisiti i pieni diritti sul calciatore. Per Lukebakio, classe 1997, si tratta di una nuova sfida dopo aver vestito in carriera diverse maglie prestigiose tra Germania, Spagna e Belgio. A Siviglia non sempre ha trovato continuità, ma ha comunque saputo lasciare il segno con giocate di qualità e una discreta incisività sotto porta.

La scelta del Benfica conferma la volontà della società portoghese di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con un profilo veloce, tecnico e con esperienza internazionale. L’ex Siviglia porta in dote non solo duttilità tattica – può agire sia da esterno che da seconda punta – ma anche la maturità di un giocatore che ha collezionato presenze in Champions League e nella nazionale belga.