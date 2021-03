Sokratis contro il suo passato in Olympiacos-Arsenal: "Fuori da tutto. Europa unico obiettivo"

Salutato l’Arsenal a gennaio risolvendo il proprio contratto con sei mesi d’anticipo Sokratis Papastathopoulos, difensore classe 1988 con un passato in Italia con Genoa e Milan, ha scelto per il suo futuro di tornare in Grecia, per firmare con l’Olympiacos. Il destino, però, ha voluto che l’avversario del club di Atene negli ottavi di Europa League fosse proprio l’Arsenal. Così il giocatore si è oggi presentato in conferenza stampa per analizzare il match di domani: “L’Arsenal sta attraversando un un momento difficile in campionato ed è già fuori anche dalle coppe nazionali. Per questo l’Europa League per loro è la competizione principale. Per noi sarà un test duro, ma dovremo fare il nostro gioco e puntare alla vittoria in entrambe le partite. Se ho sentito i miei ex compagni? Ho rapporti con loro, così come con quelli del Dortmund e del Milan. Succede nel calcio. Adesso però sono concentrato solo e soltanto sull’Olympiacos”.