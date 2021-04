"Sono stanco di parlarne". Rivedi Zidane sull'accostamento Haaland-Real Madrid

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Eibar, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha schivato le domande relative l'eventuale acquisto di Erling Braut Haaland. Nella giornata di ieri il padre Alf Inge e l'agente del giocatore, Mino Raiola, hanno incontrato Florentino Pérez: "Non è un mio giocatore. Qualunque cosa possa accadere fuori non mi addentrerò in queste cose. Sono stanco di dirlo, risponderò la stessa cosa. Se penso a giocatori come lui per la prossima stagione? No. Penso solo alla partita di domani".