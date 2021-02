Stagione al top all'Eintracht, ora André Silva è nel mirino dell'Atletico Madrid di Simeone

André Silva, attaccante che l'Eintracht Francoforte ha preso dal Milan, potrebbe andare in Spagna. Secondo i media portoghesi, l'Atletico Madrid sarebbe interessato all'acquisto del lusitano nella prossima estate. 25 anni, già in Liga col Siviglia, in questa stagione ha fatto 18 gol e 4 assist in 21 gare giocate. A TV Sport in Portogallo ha però lasciato da parte i rumors. "Lavoro all'Eintracht e lascio da parte il resto: quel che sto facendo è motivo d'orgoglio, voglio solo fare il meglio per il club".