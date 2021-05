Stasera PSG-Monaco, Pochettino: "Le finali si vincono. Neymar e Kimpembe da valutare"

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa di Francia contro il Monaco: "Ancora non sappiamo se Kimpembe o Neymar saranno disponibili. Dobbiamo vedere. Come diceva Marquinhos, le finali si vincono. Abbiamo fatto un lungo percorso per arrivare a questo punto. Le finali sono fatte per essere vinte. Al di là della prestazione sul campo l'importante è vincere. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e sapremo se potremo contare su Kimpembe e Neymar".