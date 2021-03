Stasera Scozia-Austria, Alaba non pensa al mercato: "Non leggo i giornali, voglio il Mondiale"

Stasera sarà impegnato in Scozia nella prima sfida di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Ma David Alaba è soprattutto un uomo mercato, conteso da tutti i grandi club dopo l'annuncio dell'addio al Bayern Monaco: "Real Madrid? Si sentono molte voci, ma non sono il tipo di persona che si alza ogni mattina e legge i giornali. Vedremo cosa succederà in futuro", ha detto in conferenza stampa. "Non è un segreto che giocare il Mondiale è una priorità per me e per l'Austria. Sappiamo che abbiamo la qualità per raggiungere la qualificazione e faremo di tutto per riuscirci. È molto importante per me perché è un grande onore di difendere i colori del mio Paese".