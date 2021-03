Stephan si è dimesso, il presidente Holveck: "Pensava di essere un problema per il Rennes"

Julien Stephan si è dimesso da allenatore del Rennes. Una notizia sorprendente, che però non ha colto di sorpresa il presidente del club bretone, Nicolas Holveck: "La situazione è abbastanza semplice. Dopo la partita di venerdì e le conferenze stampa, abbiamo parlato con Julien, che ha iniziato a condividere con noi il suo pensiero. Ma a caldo, dopo la partita, è difficile affrontare una discussione serena. Abbiamo fissato un appuntamento nel fine settimana e Julien ci ha confermato di non sentirsi più in grado di dare al gruppo la forza necessaria per rincorrere gli obiettivi. Ha sempre detto che avrebbe messo il club al primo posto e ha pensato che le cose potessero migliorare senza di lui. Abbiamo provato a convincerlo ma era impossibile fargli cambiare idea. Era profondamente convinto di non essere più l'uomo adatto al lavoro per il Rennes È qui da 10 anni, si identifica con il club e non voleva in alcun modo rappresentare un problema. Non sono d'accordo con questa analisi, ma è stato determinato".