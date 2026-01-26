Stoccarda, Undav si sfoga dopo le critiche contro la Roma: "Chi è che segna in ogni partita?"

Dopo due prestazioni al di sotto delle aspettative contro l'Union Berlino e la Roma, l'attaccante dello Stoccarda, Deniz Undav, ha subito forti critiche in Patria. Tornato in gol contro il Borussia MonchenGladbah, il classe '96 ha voluto mettere i "puntini sulle i" in merito alle considerazioni che in tanti hanno fatto su di lui.

"In realtà sono state solo due partite", ha fatto notare ai microfoni di Sky Sport. "Ma tutte le altre persone chiacchierano molto, come se non avessi segnato da 12-15 partite. Per me è stato solo liberatorio poter dire: "Ehi, di cosa state parlando tutti quanti?". Ditemi un attaccante che segna ogni partita", ha detto.

Contro il Gladbach ha segnato dopo appena un quarto d'ora dal suo ingresso, esultando in maniera polemica, mimando con la mano destra le tante voci critiche che gli sono piombate addosso. Di recente lo Stoccarda aveva frenato due volte, prima in campionato (contro l'Union Berlino, 1-1) e poi in Europa League (nella sconfitta per 2-0 rimediata contro la Roma di Gasperini). Con il 3-0 raccolto ieri la squadra di Hoeness si è riportata in zona Champions in Bundesliga, al quarto posto in classifica. Undav fino a qui ha messo a segno ben 13 gol in 23 partite fra campionato nazionale e coppe.