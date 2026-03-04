Undav e il centravanti della Germania: "I numeri parlano per me, ma non vengo considerato"

Il centravanti dello Stoccarda Deniz Undav ha parlato alla Bild del suo possibile ruolo nella nazionale tedesca in vista del prossimo Mondiale. Il calciatore è il miglior marcatore tedesco della Bundesliga con 14 reti e in totale quest’anno ha messo a segno 18 reti in 33 presenze, ma a quanto pare questo non basta per garantirgli un posto nell’attacco della formazione di Julian Nagelsmann.

“Non ho letto la sua intervista, ma penso di essere un attaccante che ha buone statistiche e che dà sempre il massimo settimana dopo settimana per guadagnarmi il mio posto. Non sento il ct dalla pausa invernale, ma non ha bisogno di parlare con me, per me parla il campo ed è quello che cerco di fare in ogni partita perché se continuo a segnare sarà difficile fare meglio di me. - spiega Undav – Nonostante questo il mio nome non viene mai menzionato in relazione al ruolo di centravanti della Germania, in molti non mi vedono come un attaccante eppure credo che i gol parlino per me”.

“In definitiva cos’è un centravanti? Quello che segna e io ho il miglior rendimento in campionato, non capisco perché la gente parli di altri giocatori e non di me o perché il mio nome venga menzionato solo come possibile falso nove. Questa cosa mi dà sui nervi perché la sento da una vita. - conclude Undav – Sono semplicemente un bravo attaccante che può giocare anche da numero dieci, segno e so creare occasioni per i compagni”.