Stoccarda, Silas Katompa squalificato per 3 mesi e multato dalla Federcalcio per i documenti falsi

Silas Wamangituka non esiste. Come emerso nei giorni scorsi, il vero nome dell'attaccante dello Stoccarda è Silas Katompa Mvumpa. A causa del suo ex agente, nome e data di nascita sono stati falsati, ma adesso la verità è venuta fuori. Sebbene lo Stoccarda abbia espresso supporto al congolese, la Federcalcio tedesca ha deciso di sanzionarlo squalificandolo per tre mesi per condotta antisportiva, fino all'11 settembre prossimo, e multandolo per 30.000 euro.