Stoccarda, la storia di Silas Katompa: "Vissuto nella paura per anni, voglio ringraziare il club"

Silas Katompa Mvumpa, questo il vero nome di Silas Wamangituka, attaccante dello Stoccarda che ha affermato di aver cambiato identità, giocando con documenti falsi, dopo essere stato vittima delle macchinazioni del suo ex agente: "Ho vissuto nella paura costante negli ultimi anni ed ero anche molto preoccupato per la mia famiglia in Congo. È stato un passo difficile per me rivelare la mia storia. Ho osato farlo solo con il supporto dei miei nuovi consulenti. Mi è diventato chiaro che non devo più avere paura, non avrei fatto questo passo se lo Stoccarda, la mia squadra, non fossa diventata per me una seconda casa dove mi sento al sicuro. Oggi sono molto sollevato e spero di poter incoraggiare anche altri giocatori che hanno avuto esperienze simili con gli agenti. Sono profondamente grato allo Stoccarda per tutta la fiducia e il supporto che hanno dimostrato in questo periodo"