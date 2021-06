Su Varane piomba il Man United e in casa Real si apre un caso. Dopo Euro 2020 l'annuncio

Sono giorni di rumors, in Spagna così come in Inghilterra e in Francia, sul possibile futuro di Raphael Varane lontano dal Real Madrid fin dalla prossima stagione. Il centrale francese è in scadenza di contratto fra un anno coi blancos e, oltre al pressing del Paris Saint-Germain, in casa merengue c'è il timore che il calciatore possa aver già trovato un accordo col Manchester United.

Dopo Euro 2020, sottolinea stamane Metro, sarà lo stesso Varane a fare chiarezza sulle sue intenzioni.